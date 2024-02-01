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Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова підписав меморандум про партнерство з Музеєм історії міста Києва

Четвер 01 лютого 2024 19:53
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Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова підписав меморандум про партнерство з Музеєм історії міста Києва Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова підписав меморандум про партнерство з Музеєм історії міста Києва (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Днями у столиці України відбулося підписання меморандуму про партнерство між музеєм "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова та Музеєм історії міста Києва. Мета взаємодії музеїв - поширення знань про загарбницьку війну росії в Україні серед масштабної української та іноземної аудиторії.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Ми об’єднуємо зусилля заради широкого висвітлення правди про події цієї війни. Музей "Голоси мирних" вже зібрав майже 100 тисяч живих розповідей тих, хто постраждав від агресії росії в Україні. Місія, яку ми прагнемо розділити з партнерами: не дозволити цим свідченням розчинитися у часі та просторі, зберегти їх та передати — світу, історикам, науковцям, юристам, наступним поколінням. Це надважливо як для встановлення справедливості, так і для збереження національної пам’яті", - підкреслила Наталя Ємченко, член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Сторони домовилися про партнерство у різних форматах: від спільних проєктів та досліджень до експозицій, виставок, заходів і лекцій в офлайн-просторі. Також йдеться про об’єднання наукової експертизи музеїв та взаємний доступ до ресурсів.

"Голоси мирних" - це найкращий та найбільший в Україні музей усних історій мирних мешканців України, що пройшли пекло війни у XXІ столітті. Цей унікальний архів історій від першої особи стане органічним доповненням для майбутніх проєктів в Музеї історії міста Києва, які ми будемо реалізовувати разом з „Голосами мирних“ для широкої аудиторії вже сьогодні. Тисячі історій, сповнених болем втрат і надії, повинні бути збережені та почуті, аби запобігти таким трагедіям в майбутньому", - зазначила Діана Попова, директорка Музею історії міста Києва.

Музей "Голоси мирних" (https://civilvoicesmuseum.org/) збирає, зберігає та ділиться історіями мирних українців про пережите під час війни з 2014 року.

Музей ініціює об’єднання зусиль з українськими та зарубіжними освітніми інституціями задля того, щоб нинішні й майбутні покоління знали і берегли правду про пережите Україною.

Музей історії міста Києва - найбільше музейне об’єднання столиці, яке складається з 9 музеїв-філій. Музей, який відкрито у 1979 році, представляє різноманітні історичні, мистецькі, освітні проєкт та різні аспекти історії, літератури, науки, мистецтва, суспільно-політичного життя міста.

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