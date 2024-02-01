Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова подписал меморандум о партнерстве с Музеем истории города Киева

На днях в столице Украины состоялось подписание меморандума о партнерстве между музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова и Музеем истории города Киева. Цель взаимодействия музеев – распространение знаний о захватнической войне россии в Украине среди масштабной украинской и иностранной аудитории.

"Мы объединяем усилия ради широкого освещения правды о событиях этой войны. Музей "Голоса мирных" уже собрал почти 100 тысяч живых рассказов пострадавших от агрессии россии в Украине. Миссия, которую мы стремимся разделить с партнерами: не разрешить этим свидетельством раствориться во времени и пространстве, сохранить их и передать — миру, историкам, ученым, юристам, следующим поколениям. Это важно как для установления справедливости, так и для сохранения национальной памяти", - подчеркнула Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. .

Стороны договорились о партнерстве в разных форматах: от совместных проектов и исследований до экспозиций, выставок, мероприятий и лекций в оффлайн-пространстве. Также речь идет об объединении научной экспертизы музеев и взаимном доступе к ресурсам.

"Голоса мирных" - это лучший и самый большой в Украине музей устных историй мирных жителей Украины, прошедших от войны в XX веке. Этот уникальный архив историй от первого лица станет органическим дополнением для будущих проектов в Музее истории Киева, которые мы будем реализовывать вместе с «Голосами мирных» для широкой аудитории уже сегодня. Тысячи историй, исполненных болью потерь и надежды, должны быть сохранены и услышаны, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем", - отметила Диана Попова, директор Музея истории города Киева.

Музей "Голоса мирных" (https://civilvoicesmuseum.org/) собирает, хранит и делится историями мирных украинцев о пережитом во время войны с 2014 года.

Музей инициирует объединение усилий с украинскими и зарубежными образовательными институтами для того, чтобы нынешние и будущие поколения знали и сохраняли правду о пережитом Украиной.

Музей истории города Киева – крупнейшее музейное объединение столицы, состоящее из 9 музеев-филиалов. Музей, открытый в 1979 году, представляет разнообразные исторические, художественные, образовательные проекты и различные аспекты истории, литературы, науки, искусства, общественно-политической жизни города.