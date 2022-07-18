Музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 25 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Музей собирает и делится историями мирных - чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего во имя лучшего будущего Украины.
Также музей является терапевтическим проектом для людей, переживших травму войны, ведь они имеют возможность разделить свою боль, рассказывая собственные истории.
Рабочие и волонтеры фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Поэтому присоединяйтесь и расскажите свою, ведь каждая история важна!
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