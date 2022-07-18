Музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне

Музей собирает и делится историями мирных - чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего во имя лучшего будущего Украины.

Также музей является терапевтическим проектом для людей, переживших травму войны, ведь они имеют возможность разделить свою боль, рассказывая собственные истории.

Рабочие и волонтеры фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Поэтому присоединяйтесь и расскажите свою, ведь каждая история важна!

Поделиться историей можно так: