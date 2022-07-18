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Музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну

Фото: музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 25 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Музей збирає та ділиться історіями мирних - щоби стати достовірним джерелом інформації про життя під час війни та зберегти пам'ять про події минулого й сьогодення заради кращого майбутнього України.

Також музей є терапевтичним проєктом для людей, які пережили травму війни, адже вони мають змогу розділити свій біль, розповідаючи власні історії.

Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою, адже кожна історія важлива!

Поділитися історією можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;
  • скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;
  • відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.
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