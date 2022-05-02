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Мурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в Ирпене

Новина українською →
Ирпень, Понедельник 02 мая 2022 13:59
Мурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в Ирпене В Ирпене люди поминают погибших близких (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киевская область до сих пор не может опомниться после нашествия туда российских военных, которые уничтожили тут тысячи украинцев. Несмотря на запрет собираться на Радоницу, в Ирпене люди пришли на могилы своих близких.

Фотограф Николай Тимченко показал снимки, на которые нельзя смотреть без слез.

На этих кадрах столько боли, что просто невозможно передать словами. Здесь женщины и дети, которые оплакивают своих погибших родственников.

Согласитесь, все эти люди герои, вечная память им.

Мурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеМурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в ИрпенеВ Ирпене украинцы поминают погибших от рук россиян (фото: facebook.com/nick.tymchenko1)

В комментариях люди пишут слова скорби по погибшим.

  • Вічна пам'ять закатованим.
  • Вічна пам'ять і царство небесне всім ,хто загинув на цій війні.Нехай рідна земля буде Вам пухом.
  • Скільки невимовного болю... Господи, упокой душі безвинно убієнних!
  • Скільки горя ці покидьки принесли на нашу землю! Світла пам’ять усим! Рідним найщиріші співчуття.
  • Це біль і сльози, смуток і скорбота.Серце щемить.Дуже, дуже боляче.

Как мы ранее писали, в Ирпене мародеры бросили в женщин гранату. Их задержала тероборона.

Напомним, что в Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, оккупанты сбрасывали их с самолетов.

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