Мурашки по коже: DZIDZIO поразил мощным исполнением Гимна Украины

DZIDZIO представил свою версию Гимна Украины в сопровождении симфонического оркестра
Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO, представил свою версию Гимна Украины, которая вызвала огромный восторг среди пользователей сети. Запись появилась в соцсетях и на видео платформах и стремительно набирает просмотры.
Гимн Украины музыкант записал вместе с Молодежным симфоническим оркестром.
“Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! В это исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине!" - прокомментировал артист.
Интересно, что впервые Гимн в исполнении DZIDZIO украинцы смогли услышать и оценить еще в октябре 2019-го. Тогда он выступил на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва". Впоследствии Михаил Хома даже был избран Послом Сборной Украины футболу.
Музыкант признался, что это вдохновило его создать запись. Михаил Хома начал работать над воплощением идеи несколько месяцев назад вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригента Оксаны Линей.
DZIDZIO представил Гимн Украины (видео: YouTube)
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