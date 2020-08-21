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Мурашки по шкірі: DZIDZIO вразив потужним виконанням Гімну України

Автор: Світлана Мащенко

DZIDZIO представив свою версію Гімну України у супроводі симфонічного оркестру

Михайло Хома, лідер гурту DZIDZIO, представив свою версію Гімну України, яка викликала величезний захват серед користувачів мережі. Запис з'явився в соцмережах і на відео платформах і стрімко набирає перегляди.

Гімн України музикант записав разом з Молодіжним симфонічним оркестром.

“Для мене велика честь виконувати Гімн України! В це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!" - прокоментував артист.

Цікаво, що вперше Гімн у виконанні DZIDZIO українці змогли почути та оцінити ще у жовтні 2019-го. Тоді він виступив на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва". Згодом Михайло Хома навіть був обраний Послом Збірної України з футболу.

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Музикант зізнався, що це надихнуло його створити запис. Михайло Хома почав працювати над втіленням ідеї кілька місяців тому разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів.

DZIDZIO представив Гімн України (відео: YouTube)

Користувачі мережі в коментарях захоплено відгукуються про Гімн у виконанні Михайла Хоми.

  • "Аж мурашки по тілу! Ти просто Мега! Як завжди...
  • Яке сильне виконання гімну України! Найкраще!
  • Дійсно дуже моцно заспівав. Мурашки по шкірі. Тепер моя улюблена версія гімну України.
  • Де проголосувати, щоб це виконання стало офіційною версією Гімну України?
  • До глибини душі, пам'ятаю як вперше почула це виконання: Харків, стадіон, це було дуже сильно, зараз знову слухаю і просто мурашки по шкірі, вітаю з прем'єрою", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що DZIDZIO присвятив смішну пісню збірній України (відео).

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