Мурашки по шкірі: DZIDZIO вразив потужним виконанням Гімну України

DZIDZIO представив свою версію Гімну України у супроводі симфонічного оркестру
Михайло Хома, лідер гурту DZIDZIO, представив свою версію Гімну України, яка викликала величезний захват серед користувачів мережі. Запис з'явився в соцмережах і на відео платформах і стрімко набирає перегляди.
Гімн України музикант записав разом з Молодіжним симфонічним оркестром.
“Для мене велика честь виконувати Гімн України! В це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!" - прокоментував артист.
Цікаво, що вперше Гімн у виконанні DZIDZIO українці змогли почути та оцінити ще у жовтні 2019-го. Тоді він виступив на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва". Згодом Михайло Хома навіть був обраний Послом Збірної України з футболу.
Музикант зізнався, що це надихнуло його створити запис. Михайло Хома почав працювати над втіленням ідеї кілька місяців тому разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів.
DZIDZIO представив Гімн України (відео: YouTube)
Користувачі мережі в коментарях захоплено відгукуються про Гімн у виконанні Михайла Хоми.
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