До мурах! Італієць заспівав українською про відродження життя на руїнах

Про що ця пісня

Композиція “L’enigma-Загадка" звучить як драматична лавсторі, що розгортається в умовах, несумісних з романтикою.

Та попри ліричність сюжету, вона має глибоке метафоричне підґрунтя і говорить про загадку життя, яке відроджується на руїнах.

“Ця пісня - історія кохання, яке потонуло у світовому конфлікті, яке, незважаючи ні на що, усе ще відчуває таємницю життя, незнищенну красу, яка вперто виринає з жаху історії”, – говорить Альфонсо.

Цікаво, що співак ніколи раніше навіть не чув української мови! Але ця пісня була створена на одному подиху, прямо у студії артиста. Її образи виникли з вірша Мідної “Поле” зі збірки “Стосонце” і розвинулися у нову неповторну історію.

"Пісня двомовна, тому що мова більша за нас і містить наше життя. Двомовна пісня, створена для двох народів, які зараз живуть у двох різних реаліях, але об’єднані бажанням жити у спільному домі", - коментує італієць.

Альфонсо Москато (фото: facebook.com/alfonso.moscato.7)

Мідна і Москато вважають, що "ця війна повинна дати зрозуміти кожному, що свобода - це не право, а моральний обов’язок, і що за кожним правом стоїть обов’язок, який забезпечує його існування".

“Якщо Європа хоче існувати, вона повинна допомогти Україні звільнитися від гніту ліберцидного (ліберцидний - той, що знищує або прагне знищити свободу - Ред.) режиму. Ця пісня - маленький внесок у свободу і життя", - додає артист.

Зауважимо, що усі кошти від прослуховувань "L’enigma-Загадка" будуть передані до Фонду "Голоси дітей", що опікується дітьми України, які постраждали від війни.

Додамо, що Москато - лауреат премії Fabrizio De Andrè і двічі лауреат премії критиків Musicultura. А Мідна є авторкою лірики до пісень "Мости" Kozak System, "Як ти й сказав" литовців Beissoul & Einius та інших артистів.

Ольга Єрмак (фото: facebook.com/OlgaIermak)