Мультики опасны для детей: ученые развеяли популярный миф

Существует распространенный миф о том, что детям нельзя смотреть мультфильмы до трехлетнего возраста. Конечно, это не значит, что все родители должны это соблюдать, ведь воспитание ребенка - дело индивидуальное. Однако касательно мультиков исследователи убеждены, что не все так страшно.

Ученые провели два исследования

В двух экспериментах приняли участие 3 787 детей и их родители. В первом специалисты исследовали возможную связь гаджетов с дефицитом внимания и гиперактивности у детей в возрасте от 2 лет и старше, во втором - 4,5 года.

Изучение происходило путем анкетирования участников. Необходимо было выяснить, сколько времени они проводят у телевизора, а также, что обычно делают во время просмотра мультфильмов и телепередач. Также дети прошли тесты на определение симптомов гиперактивности и дефицита внимания.

В результате оказалось, что два и более часов экранного времени не вызывают поведенческих проблем. Однако выяснилось и другое: дети 4,5 лет и старше с симптомами дефицита внимания и гиперактивности проводят больше времени у телевизора по сравнению со своими сверстниками без таких симптомов.

Ученые полагают, что просмотр телевизора успокаивает детей с гиперактивностью, а не наоборот.

Следует добавить, что ранее подобные исследования уже проводились. Они также подтвердили, что мифы и страхи по поводу негативного влияния мультиков на детскую психику сильно преувеличены.

Однако специалисты обнаружили определенную связь между увеличением экранного времени и понижением успеваемости, уменьшением продолжительности сна и поведением с признаками синдрома дефицита внимания.

В итоге следует сказать, что существенное количество часов, проведенное онлайн, связано с большим количеством друзей в социальных сетях и частыми дистанционными занятиями.