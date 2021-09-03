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В Мукачево женщина разгуливала с пистолетом возле детской площадки (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Мукачево Закарпатской области вблизи детской площадки разгуливала женщина с пистолетом в руках. Такой поступок напугал детей, бывших поблизости.

Видео появилось в сообществе "Munkach_news" в Instagram.

На видео видно, как женщина разговаривает по телефону и странно себя ведет. Вероятно, она была в нетрезвом состоянии и ссорилась с собеседником.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах буйная женщина устроила скандал в горсовете. В частности она набросилась с криками и нецензурной бранью на мэра, обматерив заодно и присутствующих депутатов.

Удивлен мэр слегка отстранился от неадекватной женщины, попытался уточнить у нее - в чем же дело, но и ничего внятного не ответила, а обратила гнев на других депутатов.

Также в Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку. Бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.

Женщине угрожали расправой и тюрьмой.

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пистолет