У Мукачеві жінка розгулювала з пістолетом біля дитячого майданчика (відео)

В Мукачеві Закарпатської області поблизу дитячого майданчика розгулювала жінка з пістолетом у руках. Такий вчинок налякав дітей, що були поблизу.

До підозрілої жінки підійшли підлітки, які намагались забрати у неї предмет, схожий на зброю, утім жінка почала втікати. Діти, що були поруч на дитячому майданчику, були розгубленими й наляканими.

На відео видно, як жінка розмовляє по телефоні та дивно поводиться. Ймовірно, вона була у нетверезому стані й сварилась зі співрозмовником.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях буйна жінка влаштувала скандал у міськраді. Зокрема вона накинулася з криками та нецензурною лайкою на мера, обматюкавши заодно і присутніх депутатів.

Здивований мер злегка відсторонився від неадекватної жінки, спробував уточнити у неї - в чому ж справа, але та нічого виразного не відповіла, а звернула гнів на інших депутатів.

Також в Одесі агресивна жінка розгромила торгову крамницю. Бабусю та її сусідів так дістали продавці овочів поруч з будинком, що вони пішли на радикальні заходи та влаштувала погром.

Жінці погрожували розправою і в’язницею.