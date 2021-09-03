В Мукачево женщина разгуливала с пистолетом возле детской площадки (видео)

В Мукачево Закарпатской области вблизи детской площадки разгуливала женщина с пистолетом в руках. Такой поступок напугал детей, бывших поблизости.

К подозрительной женщине подошли подростки, которые пытались забрать у нее предмет, похожий на оружие, впрочем, женщина начала убегать. Дети, которые были рядом на детской площадке, были растерянными и напуганными.

На видео видно, как женщина разговаривает по телефону и странно себя ведет. Вероятно, она была в нетрезвом состоянии и ссорилась с собеседником.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах буйная женщина устроила скандал в горсовете. В частности она набросилась с криками и нецензурной бранью на мэра, обматерив заодно и присутствующих депутатов.

Удивлен мэр слегка отстранился от неадекватной женщины, попытался уточнить у нее - в чем же дело, но и ничего внятного не ответила, а обратила гнев на других депутатов.

Также в Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку. Бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.

Женщине угрожали расправой и тюрьмой.