ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Мукачево женщина разгуливала с пистолетом возле детской площадки (видео)

Новина українською →
Мукачево, Пятница 03 сентября 2021 21:55
В Мукачево женщина разгуливала с пистолетом возле детской площадки (видео) Женщина ходила с пистолетом в Мукачево (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Мукачево Закарпатской области вблизи детской площадки разгуливала женщина с пистолетом в руках. Такой поступок напугал детей, бывших поблизости.

Видео появилось в сообществе "Munkach_news" в Instagram.

На видео видно, как женщина разговаривает по телефону и странно себя ведет. Вероятно, она была в нетрезвом состоянии и ссорилась с собеседником.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах буйная женщина устроила скандал в горсовете. В частности она набросилась с криками и нецензурной бранью на мэра, обматерив заодно и присутствующих депутатов.

Удивлен мэр слегка отстранился от неадекватной женщины, попытался уточнить у нее - в чем же дело, но и ничего внятного не ответила, а обратила гнев на других депутатов.

Также в Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку. Бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.

Женщине угрожали расправой и тюрьмой.

Читайте РБК-Украина в Google News
пистолет
LITE
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно