У Мукачеві жінка розгулювала з пістолетом біля дитячого майданчика (відео)
В Мукачеві Закарпатської області поблизу дитячого майданчика розгулювала жінка з пістолетом у руках. Такий вчинок налякав дітей, що були поблизу.
Відео з'явилось у спільноті "Munkach_news" в Instagram.
На відео видно, як жінка розмовляє по телефоні та дивно поводиться. Ймовірно, вона була у нетверезому стані й сварилась зі співрозмовником.
Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях буйна жінка влаштувала скандал у міськраді. Зокрема вона накинулася з криками та нецензурною лайкою на мера, обматюкавши заодно і присутніх депутатів.
Здивований мер злегка відсторонився від неадекватної жінки, спробував уточнити у неї - в чому ж справа, але та нічого виразного не відповіла, а звернула гнів на інших депутатів.
Також в Одесі агресивна жінка розгромила торгову крамницю. Бабусю та її сусідів так дістали продавці овочів поруч з будинком, що вони пішли на радикальні заходи та влаштувала погром.
Жінці погрожували розправою і в’язницею.