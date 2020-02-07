В Мукачево вернулись лихие 90-ые: бандитские разборки попали на видео

В Мукачево на улице разбирались бандиты (фото: pixabay.com)

В Мукачево 7 февраля стреляли прямо на улице среди бела дня

В Мукачево утром 7 февраля произошла стрельба. Это случилось на улице Сеченова. Как оказалось, неизвестные напали на Артура Пашкуляка, который общается с экс-нардепом Михаилом Ланьо. Об этом написал журналист Виталий Глагола и опубликовал видео перестрелки.

"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", - написал журналист под видео.



На месте стрельбы работают правоохранители и эксперты. Пока официальной информации о стрельбе нет.

Сообщается о двух раненных людях в результате перестрелки.

"Два обстрелянных Мерседеса "кубика" под знак вылетели из Филатова на Ужгородскую. Было слышно автоматные выстрелы, в данном направлении заметили 3 экипажа полиции", - отмечает источник.

Также сообщают о звуке выстрелов и местные жители.

"Так в Росвигово из автомата стреляют, или только кажется?", - написал Сергей Носалюк.

В Мукачево произошла стрельба на улице (М-студио)