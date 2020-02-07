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У Мукачеві повернулися лихі 90-ті: бандитські розборки потрапили на відео

STYLERЖиття    07.02.2020 - 12:54
У Мукачеві повернулися лихі 90-ті: бандитські розборки потрапили на відео
У Мукачеві на вулиці розбиралися бандити (фото: pixabay.com)

У Мукачево 7 лютого стріляли прямо на вулиці серед білого дня

У Мукачеві вранці 7 лютого сталася стрілянина. Це сталося на вулиці Сеченова. Як виявилося, невідомі напали на Артура Пашкуляка, який спілкується з екс-нардепом Михайлом Ланьо. Про це написав журналіст Віталій Глагола і опублікував відео перестрілки.

"В Мукачево перестрілка. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура і його охоронця поранили. Через свої канали вдалося оперативно дістати відео перестрілки, яку очевидець знімав з вікна будинку. Деталі перестрілки пізніше...", - написав журналіст під відео.

На місці стрілянини працюють правоохоронці і експерти. Поки офіційної інформації про стрілянину немає.

Повідомляється про двох поранених людей в результаті перестрілки.

"Два обстріляних Мерседеса "кубика" під знак вилетіли з Філатова на Ужгородську. Було чути автоматні постріли, в даному напрямку помітили 3 екіпажу поліції", - зазначає джерело.

Також повідомляють про звук пострілів і місцеві жителі.

"Так в Росвигові з автомата стріляють, чи тільки здається?", - написав Сергій Носалюк.

У Мукачеві сталася стрілянина на вулиці (М-студіо)

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