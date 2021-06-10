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В Мукачево уничтожили туристический объект: люди стояли в очередях, чтобы сделать фото

Автор: Анна Шиканова

В Мукачево уничтожили популярный туристический объект, где путешественники стояли часами в очередях для фотосессии. Знаменитое маковое поле на Береговской объездной дороге выкосили полностью.

Детали рассказали в издании "Перший".

Огромное маковое поле размером почти в 3 гектара уничтожили. Шикарная фотозона для туристов находилась на Береговской объездной дороге. Это поле появилось не так давно и сфотографироваться на нем приезжали туристы со всех областей и городов Украины.

Люди выстраивались в очереди вдоль дороги, чтобы полюбоваться красотой макового поля и сделать несколько фотографий на память. Фотографии с маковым полем потом появлялись в блогах и на страницах социальных сетей.

Под Мукачево туристы стоят в очередях, чтобы сфотографироваться на маковом поле

Это поле сравнивали с красным морем и многие туристы, а также гиды хотели, чтобы эту локацию с отличной фотозоной и видом на замок Паланок сохранили и поддерживали ежегодно.

Поле просуществовало буквально несколько недель и могло бы радовать туристов как минимум еще месяц. Однако местные власти решили иначе, и маковое поле выкосили буквально за несколько часов.

Вместо красивых цветов осталась просто земля. Тракторы заехали на территорию поля просто на глазах у туристов и уничтожили изюминку региона.

Фото: instagram.com/verbaaa

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище.

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