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У Мукачеві знищили туристичний об'єкт: люди стояли в чергах, щоб зробити фото

Автор: Анна Шиканова

У Мукачеві знищили популярний туристичний об'єкт, де мандрівники стояли годинами в чергах для фотосесії. Знамените макове поле на Берегівській об'їзній дорозі викосили повністю.

Деталі розповіли у виданні "Перший".

Величезне макове поле розміром майже в 3 гектари знищили. Шикарна фотозона для туристів знаходилася на Берегівській об'їзній дорозі. Це поле з'явилося не так давно і сфотографуватися на ньому приїжджали туристи з усіх областей і міст України.

Люди шикувалися в черги вздовж дороги, щоб помилуватися красою макового поля і зробити кілька фотографій на пам'ять. Фотографії з маковим полем потім з'являлися в блогах і на сторінках соціальних мереж.

Під Мукачевом туристи стоять у чергах, щоб сфотографуватися на Маковому полі

Це поле порівнювали з червоним морем і багато туристів, а також гіди хотіли, щоб цю локацію з відмінною фотозоною і видом на замок Паланок зберегли та підтримували щорічно.

Поле проіснувало буквально кілька тижнів і могло б радувати туристів як мінімум ще місяць. Однак місцева влада вирішила інакше, і макове поле викосили буквально за кілька годин.

Замість красивих квітів залишилася просто земля. Трактори заїхали на територію поля просто на очах у туристів і знищили родзинку регіону.

Фото: instagram.com/verbaaa

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ужгороді вандали розбили надгробки на єврейському кладовищі.

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