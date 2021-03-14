Есть мучные изделия и не поправляться: раскрыт важный секрет

Эксперты утверждают, что не все сорта муки являются вредными и кроме пшеничной и кукурузной, есть еще множество вариантов для вкусной и полезной выпечки.

Гречневая мука

Если вам противопоказан глютен, то гречневая мука – отличное решение, так как в ней его просто нет. Но есть важные аминокислоты, которые помогут поддерживать свою форму без отказа от выпечки. Умеренное употребление продуктов из гречневой муки будет благоприятно влиять на состояние сосудов. Однако, нужно помнить о том, что у такой муки свой специфический вкус.

Овсяная мука

Самое вкусное печенье получается именно из такой муки. Выпечка из овсяной муки станет настоящим спасением для людей, которые придерживаются диеты. Тут важно следить за тем, чтобы в такой выпечке было немного сахара. В овсяной муке есть множество полезных элементов: нерастворимая клетчатка, фермент, который помогает снижать уровень сахара в крови и несколько аминокислот. Изделия из такой муки получаются рассыпчатым и, если нужно испечь что-то более стойкое – можно добавить в овсяную муку немного пшеничной.

Миндальная мука

Все наши любимые макаруны, бисквиты и марципаны – пекут о Франции именно из такой муки. Миндальная мука также не содержит глютен и прекрасно подходит для диетической выпечки. У выпечки из такой муки есть еще один полезный фактор – она благоприятно влияет на психическое состояние человека.