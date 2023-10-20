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"Не час для святкування". Премія MTV EMA не відбудеться вперше за 19 років

Тейлор Свіфт (фото: twitter.com/mtvema/media)
Автор: Іванна Пашкевич

Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards, яка була запланована на п’яте листопада у Парижі, у цьому році не відбудеться.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний акаунт MTV EMA у соцмережі X.

MTV EMA 2023 скасували

Організатори скасували захід через "нестабільність світових подій" - приводом став конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

"MTV EMA - щорічне свято світової музики. Але зараз ми спостерігаємо, як розгортаються жахливі події в Ізраїлі та Газі, і нам здається, що це не зовсім влучний момент для глобального свята. Це момент для жалоби", - заявив представник компанії-організатора премії Paramount Global.

Він також додав, що організатори відчувають відповідальність за кожного, хто приїжджає з різних куточків світу, щоб насолодитися шоу, саме тому було прийняте рішення не проводити церемонію нагородження.

"З огляду на нестабільність світових подій, ми вирішили не проводити MTV EMA 2023 року через почуття відповідальності перед тисячами працівників, членами знімальної групи, артистами, шанувальниками та партнерами, які приїжджають з усіх куточків світу заради шоу", - ідеться в повідомленні.

До слова, премію не стали переносити на пізніший час, наступного разу вона пройде тільки через рік.. 

 

Нагадємо, раніше стали відомі номінанти музичної премії MTV EMA 2023.

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