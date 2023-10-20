"Не время для празднования". Премия MTV EMA не состоится впервые за 19 лет

MTV EMA 2023 отменили

Организаторы отменили мероприятие из-за "нестабильности мировых событий" - поводом стал конфликт между Израилем и ХАМАС.

"MTV EMA - ежегодный праздник мировой музыки. Но сейчас мы наблюдаем, как разворачиваются ужасные события в Израиле и Газе, и нам кажется, что это не совсем удачный момент для глобального праздника. Это момент для траура", - заявил представитель компании-организатора премии Paramount Global.

MTV EMAs являются annual celebration of global music. Являться, как убийство дел в Israel и Gaza приступит к отражению, это не мешкает как раз для глобального празднования. С thousands live already lost, it is a moment of mourning.— MTV EMA (@mtvema) октябрь 19, 2023

Он также добавил, что организаторы чувствуют ответственность за каждого, кто приезжает из разных уголков мира, чтобы насладиться шоу, поэтому было принято решение не проводить церемонию награждения.

"Учитывая нестабильность мировых событий, мы решили не проводить MTV EMA 2023 из-за чувства ответственности перед тысячами работников, членами съемочной группы, артистами, поклонниками и партнерами, которые приезжают со всех уголков мира ради шоу", - говорится в сообщении.

К слову, премию не стали переносить на более позднее время, в следующий раз она пройдет только через год.