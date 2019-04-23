Мстители. Финал: дата выхода, трейлеры и главные факты о фильме

Фильм "Мстители: Финал" выходит на экраны 25 апреля 2019 года. Это будет четвертый фильм о Мстителях. Эта картина станет последней для многих уже хорошо известных героев киновселенной Marvel.

"Мстители: Финал" называют одним из самых ожидаемых фильмов года.

Styler собрал для читателей самую интересную информацию о фильме, дате выхода и особенностях сюжета всемирно известной ленты.

Дата выхода фильма "Мстители: Финал"

Фильм "Мстители: Финал" выходит в мировой прокат 25 апреля 2019 года. В Украине премьера уже нашумевшего кино также запланирована на эту же дату.

Кстати, купить билеты на фильм "Мстители: Финал" уже довольно сложно: билеты на знаменитый фильм раскупили заранее, еще за несколько недель.

Фото: "Мстители: Финал" - один из самых ожидаемых фильмов года (imdb.com)

К слову, билеты на фильм украинцы стали покупать, как только узнали дату официального выхода фильма в прокат.

Сюжет фильма

Как уже известно поклонниками ленты, глава Marvel Studios Кевин Файги ранее говорил о том, что официальные трейлеры и ролики четвертой части "Мстителей" будут показывать не больше 15 минут от всего хронометража кино.

Ведь, по его словам, уловить что-то из трейлеров, не видя целостной картины, довольно сложно.

Фото: "Мстители: Финал" выходит на экраны 25 апреля (imdb.com)

Впрочем, как известно из трейлеров, Мстители, которые выжили после сражения с Таносом, приняли решение вступить с ним в бой снова, чтобы вернуть людей, которых он ранее уничтожил.

Это супергеройский фильм, который основан на комиксах издательства Marvel Comics и повествует о команде супергероев Мстителей.

Чем "Мстители: Финал" будет удивлять поклонников?

Согласно сюжету, земля находится на грани ужасной катастрофы. После того, как сила Камней Бесконечности уничтожила множество живых существ, Танос принял мантию Обладателя Вселенной, оставив при этом Мстителей и половину Вселенной в полных руинах. Вернуть погибших союзников и победить Таноса – миссия Тора, Капитана Америки и других уже хорошо знакомых фанам фильма героев.

Но это – только завязка сюжета, которая будет дальше обрастать множеством захватывающих событий.

Видео: "Мстители: Финал" – официальный тизер на украинском языке (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Актеры фильма "Мстители 4"

В четвертом фильме о Мстителях анонсированы следующие актеры:

Бри Ларсон в роли Капитана Марвела;

Карен Гиллан в роли Небулы;

Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы;

Брэдли Купер в роли Ракеты;

Крис Хемсворт в роли Тора;

Крис Эванс в роли Капитана Америка;

Эванджелин Лилли в роли Осы;

Том Холланд в роли Человека-паука;

Роберт Дауни младший в роли Железного человека/Тони Старка;

Джош Бролин в роли Таноса;

Пол Радд в роли Человека-муравья;

Видео: "Мстители: Финал" – официальный трейлер (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер к фильму "Мстители 4" от знаменитой студии Marvel. Трейлер можно смотреть онлайн, а пользователи сети уже бурно отреагировали на видео.

Также фанам знаменитого фильма представили содержание "Мстителей 4" и рассказали главные особенности сюжета. Краткое содержание четвертой части саги "Мстители" стало доступно онлайн.

К слову, чтобы избежать давления фанов и ввиду огромного количества запросов актерам от фанов фильма, перед съемками "Мстителей 4" сценарий ленты дали прочитать только одному человеку.

Фото: "Мстители: Финал" (imdb.com)