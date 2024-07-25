Мрії збуваються. Вчені розказали про препарат, який зможе продовжити життя жінок

Вчені стверджують, що вже існуючі таблетки можуть зробити жінок фертильними ще на п’ять років і допомогти їм жити довше. Дослідники з Колумбійського університету сказали, що перші висновки, отримані в результаті випробувань препаратів, були схожі на "мрію, яка збулася".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.

Що показало дослідження

Дослідження перевіряло, чи може імунодепресант рапаміцин уповільнити старіння яєчників, таким чином відстрочивши менопаузу та подовживши фертильність. Вчені також намагалися визначити, чи може препарат знизити ризик захворювань, пов’язаних із віком.

На даний момент 34 жінки у віці до 35 років взяли участь у дослідженні, відомому як "Переваги рапаміцину для лікування репродуктивного старіння". Експерти сподіваються, що більше 1000 жінок приєднаються до цієї наукової роботи у майбутньому.

Професор репродуктивних наук, генетики та розвитку в Колумбійському університеті Юсін Су, який очолює дослідження, повідомив, що рапаміцин може уповільнити старіння яєчників на 20%, не викликаючи побічних ефектів.

Але треба зазначити, що препарат може викликати до 44 побічних ефектів, від легкої нудоти та головного болю до високого кров'яного тиску та інфекцій. Водночас учасники дослідження повідомили, що у них покращилася пам’ять і рівень енергії, а також сказали, що якість їх шкіри та волосся покращилася.

"Результати цього дослідження - першого в історії людства дуже, дуже захоплюючі", - сказав професор Су.

Що відомо про препарат

Попередні дослідження показали, що імунодепресант, який зазвичай використовується для запобігання відторгненню трансплантованого органу, може збільшити тривалість життя людей на 9-14 %, зміцнюючи імунну систему та органи, які погіршуються в старості.

У той час як попередні дослідження були націлені на симптоми менопаузи, це перше дослідження, спрямоване на старіння яєчників, яке, за словами професора Су, є "фундаментальним рушієм старіння у жінок"

Тим часом, жінки можуть приймати рапаміцин у віці 30 років, коли їхні яєчники почали зменшуватися, щоб уповільнити процес старіння, припустила професор Су.

"Наше бачення полягає в тому, що жінки у віці 30 років і старші можуть просто відвідати сімейного лікаря, якщо хочуть мати більше свободи, коли народять дітей", - сказала професор.

За даними дослідників, яєчники, як правило, вивільняють близько 50 яйцеклітин на місяць.