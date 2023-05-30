Виникнуть проблеми зі шлунком. Доктор наук назвав дві дуже небезпечні для здоров'я риби
У деяких українських консервах може бути зовсім не та риба, що вказана на етикетці. А серед риб можуть продаватись і дуже некорисні для здоров'я.
Про це розповів доктор біологічних наук Леонід Горобець, пишуть "Факти".
Що не так з українськими рибними консервами
Справа в тому, що в консервах може бути не та риба, яка заявлена на етикетці.
"Кулінарні назви різних видів риб не у всіх випадках ідентичні науковим. Тому в консервну банку з написом, скажімо, "сардини в олії" нерідко кладуть оселедець, а "балтійські шпроти" роблять, наприклад, із хамси", - розповів учений.
Також Горобець зазначив, що часто у рибні консерви кладуть оселедець замість сардин.
"Якщо в банці з написом "Сардини" ви побачите товсті шматки риби, то будьте певні - це оселедець. Багато споживачів люблять консервовану кільку. Але не факт, що в банку буде саме кілька - в неї можуть покласти тюльку, шпроти, анчоуси, хамсу або якусь іншу дрібну рибку. У нашій країні та Європі це питання не регулюється законом. А от у США закон вимагає, щоб назви на етикетках відповідали науковим", - розповів він.
Яка риба може бути небезпечною для здоров'я
Експерт зазначив, що потрібно бути дуже обережними, купуючи масляну рибу та кларієвого сома.
"Слід бути обережними з масляною рибою, тому що вона дуже важко перетравлюється. Якщо ви з'їсте більше 100 грамів, можуть виникнути проблеми зі шлунком. Потенційно небезпечний кларієвий сом, хоча він і смачний. Небезпека полягає в тому, що риба витримує перенаселення та низький рівень гігієни у цистернах, де її вирощують", - повідомив Горобець.
"Тому в кларієвому сомі можуть у значній кількості накопичуватися токсини, а він все одно житиме. Але все залежить від виробника. Сом із сумлінних акваферм безпечний, смачний і поживний, з кустарних - небезпечний", - резюмував він.
Нагадаємо, що доктор наук розповів, у якому м'ясі найбільше токсинів.
Читайте також, як вибрати безпечні м'ясні консерви у магазині, щоб не отруїтися.