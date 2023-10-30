Можуть викликати рак. В Україні виявили небезпечні сухофрукти з пестицидами
Одеська фірма хотіла експортувати до Польщі партію небезпечних сушених слив. У сухофруктах виявили пестициди, які викликають рак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Держпродспоживслужбу на Одещині.
Що відомо про небезпечні сушені зливи
У сушених зливах, що їх експортувало одне з підприємств Одеси, виявили пестициди - біфентрин та новалурон.
Сушені сливи експортувалися з України відправником ТОВ "МОДЕСТ АГРО", вул. Середньофонтанська, 19-А, в Одесі до Польщі (імпортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).
У Держпродспоживслужбі закликали українців у разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні терміново повідомити про це представників Головного управління в Одеській області.
Чим небезпечні пестициди
Біфентрин при великому вмісті у людей може викликати нудоту, біль у черевній порожнині, блювання, а в навколишньому середовищі є високотоксичним для риб, невеликих морських організмів, бджіл. Цей препарат є токсичним для людини і може викликати рак.
Що стосується новолурону, то він помірно токсичний для людини.
Раніше ми писали, що в Україну завезли каву, від якої можна впасти в кому.
А також повідомляли, що в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.