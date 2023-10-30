Можуть викликати рак. В Україні виявили небезпечні сухофрукти з пестицидами

Одеська фірма хотіла експортувати до Польщі партію небезпечних сушених слив. У сухофруктах виявили пестициди, які викликають рак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Держпродспоживслужбу на Одещині.

Що відомо про небезпечні сушені зливи

У сушених зливах, що їх експортувало одне з підприємств Одеси, виявили пестициди - біфентрин та новалурон.

Сушені сливи експортувалися з України відправником ТОВ "МОДЕСТ АГРО", вул. Середньофонтанська, 19-А, в Одесі до Польщі (імпортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).

У Держпродспоживслужбі закликали українців у разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні терміново повідомити про це представників Головного управління в Одеській області.

Чим небезпечні пестициди

Біфентрин при великому вмісті у людей може викликати нудоту, біль у черевній порожнині, блювання, а в навколишньому середовищі є високотоксичним для риб, невеликих морських організмів, бджіл. Цей препарат є токсичним для людини і може викликати рак.

Що стосується новолурону, то він помірно токсичний для людини.