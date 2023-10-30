ua en ru
Пн, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Можуть викликати рак. В Україні виявили небезпечні сухофрукти з пестицидами

Понеділок 30 жовтня 2023 08:41
UA EN RU
Можуть викликати рак. В Україні виявили небезпечні сухофрукти з пестицидами Фото: В Україні вироблялися небезпечні сухофрукти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Одеська фірма хотіла експортувати до Польщі партію небезпечних сушених слив. У сухофруктах виявили пестициди, які викликають рак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Держпродспоживслужбу на Одещині.

Що відомо про небезпечні сушені зливи

У сушених зливах, що їх експортувало одне з підприємств Одеси, виявили пестициди - біфентрин та новалурон.

Сушені сливи експортувалися з України відправником ТОВ "МОДЕСТ АГРО", вул. Середньофонтанська, 19-А, в Одесі до Польщі (імпортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).

У Держпродспоживслужбі закликали українців у разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні терміново повідомити про це представників Головного управління в Одеській області.

Чим небезпечні пестициди

Біфентрин при великому вмісті у людей може викликати нудоту, біль у черевній порожнині, блювання, а в навколишньому середовищі є високотоксичним для риб, невеликих морських організмів, бджіл. Цей препарат є токсичним для людини і може викликати рак.

Що стосується новолурону, то він помірно токсичний для людини.

Раніше ми писали, що в Україну завезли каву, від якої можна впасти в кому.

А також повідомляли, що в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукти