Могут вызывать рак. В Украине обнаружили опасные сухофрукты с пестицидами
Одесская фирма хотела экспортировать в Польшу партию опасных сушеных слив. В сухофруктах нашли пестициды, которые вызывают рак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Одесской области.
Что известно об опасных сушеных сливах
В сушеных сливах, которые экспортировало одно из предприятий Одессы, обнаружили пестициды – бифентрин и новалурон.
Сушеные сливы экспортировались из Украины отправителем ООО "МОДЕСТ АГРО", ул. Среднефонтанская, 19-А, в Одессе в Польшу (импортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).
В Госпродпотребслужбе призвали украинцев в случае обнаружения указанного груза в обращении, срочно сообщить об этом представителям Главного управления в Одесской области.
Чем опасны пестициды
Бифентрин при большом содержании у людей может вызывать тошноту, боли в брюшной полости, рвоту, а в окружающей среде является высокотоксичным для рыб, небольших морских организмов, пчел. Этот препарат токсичен для человека и может вызывать рак.
Что касается новалурона, то он умеренно токсичен для человека.
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