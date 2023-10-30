Могут вызывать рак. В Украине обнаружили опасные сухофрукты с пестицидами

Одесская фирма хотела экспортировать в Польшу партию опасных сушеных слив. В сухофруктах нашли пестициды, которые вызывают рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Одесской области.

Что известно об опасных сушеных сливах

В сушеных сливах, которые экспортировало одно из предприятий Одессы, обнаружили пестициды – бифентрин и новалурон.

Сушеные сливы экспортировались из Украины отправителем ООО "МОДЕСТ АГРО", ул. Среднефонтанская, 19-А, в Одессе в Польшу (импортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).

В Госпродпотребслужбе призвали украинцев в случае обнаружения указанного груза в обращении, срочно сообщить об этом представителям Главного управления в Одесской области.

Чем опасны пестициды

Бифентрин при большом содержании у людей может вызывать тошноту, боли в брюшной полости, рвоту, а в окружающей среде является высокотоксичным для рыб, небольших морских организмов, пчел. Этот препарат токсичен для человека и может вызывать рак.

Что касается новалурона, то он умеренно токсичен для человека.