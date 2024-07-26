Можуть бути небезпечними: медики розповіли всю правду про популярні кисневі коктейлі

Чи дійсно кисневі коктейлі такі корисні

Диво напій, насичений киснем, часто можна знайти й у парках, дитячих таборах або спортзалах. Його радять для "очищення" організму, "поліпшення" стану органів, волосся та шкіри, покращення уваги, схуднення тощо.

Зазвичай у складі такого напою - звичайний сік, цукровий сироп або якийсь трав’яний розчин, який насичують киснем за допомогою кисневого концентратора.

Річ у тім, що кисень з напою ніяким чином не бере участі в процесах газообміну, що відбуваються в легенях і тканинах організму. А у великих концентраціях взагалі небезпечний, адже пошкоджує клітинні мембрани, ДНК, прискорює деякі реакції та сприяє старінню клітин.

До того ж часто аби пінка була більш пухкою, до напою додають сирий білок. А це - загроза підхопити сальмонельоз. До того ж такі коктейлі містять багато доданого цукру, що надалі може стати фактором ризику серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу тощо.

Вплив надлишку кисню на організм

Кількість кисню в організмі не має підвищуватися. Інакше набирають оберти вільнорадикальні ланцюгові реакції, старіння, пошкодження клітинних мембран і ДНК.

Додаткове постачання кисню потрібне, до прикладу, пацієнтам із гострою зупинкою дихання. І лише за допомогою медичної апаратури. Навіть передчасно народженим дітям надлишок кисню буде шкодити і навіть викликати порушення зору.

Кисень не переміщується кров’ю у вигляді вільної молекули - це токсичний для нас газ, і його переносять або гемоглобін, або залізовмісні ферменти.

"У мегаполісах бракує кисню", - часто кажуть продавці коктейлів.

Однак, людина контролює дихання свідомо і несвідомо. Коли мозок реєструє брак кисню, то людина робить вдих. Єдині випадки, коли це не спрацьовує, це блокування дихального центру алкоголем, чи наркотиками. Але в цьому разі треба не пити коктейль.

Якщо ви справді прагнете здоров’я, то найдієвіший кисневий коктейль - це пробіжка парком чи лісом після дощу, або хоча б аеробні вправи у добре провітрюваному тренажерному залі.

Саме робота м’язів та серця покращує кровопостачання і збільшує кількість кисню, що потрапляє в наш організм. І саме дихання чистим повітрям забезпечить киснем рівно настільки, наскільки треба.