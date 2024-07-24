Чому категорично не можна пити каву при недосипанні

Для багатьох ранок не починається, доки вони не вип'ють кави. Незалежно від того, надаєте ви перевагу чорній каві чи каві з льодом, пити такий напій при недосипанні не можна.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як кава може нашкодити мозку при частому недосипанні.

Вплив кави при недосипанні

Кофеїн є природною речовиною, яка сприяє підвищенню пильності, блокуючи аденозинові рецептори мозку, які відповідають за сприяння почуттю сонливості та втоми.

Він також досягає максимального рівня у крові протягом 30-60 хвилин. Його період напіврозпаду становить від 3 до 5 годин. Період напіврозпаду - це час, який потрібен вашому організму, щоб вивести половину препарату.

Залишки кофеїну можуть залишатися у вашому тілі надовго.

Постійне використання кофеїну як засобу, щоб не спати, може небезпечно вплинути на ваші когнітивні здібності.

Вчені провели дослідження та виявили, що вживання кофеїну після поганого нічного сну може призвести до зменшення об’єму сірої речовини в мозку.

Сіра речовина - це особливий тип тканини в мозку та центральній нервовій системі, що складається з нейронних тіл, закінчень аксонів і дендритів, які відповідають за надсилання та отримання електричних сигналів від інших клітин.

Також сіра речовина контролює рухи вашого тіла, пам'ять і емоції, і вона становить приблизно 40% мозку. Іншими словами, сіра речовина надзвичайно важлива, і її пошкодження може завдати шкоди здоров’ю мозку.

Шкода кави

Міцний енергетичний напій може підвищити рівень холестерину в крові, а також вимиває кальцій з кісток і підвищує ризик перелому, тому його не можна часто пити дітям і літнім людям.

Вадливо знати, що кава має легкий наркотичний ефект. Якщо ви часто її вживаєте, що це може викликати у вас залежність.

Також вона має сечогінний ефект, що може привести до зневоднення. Напій підсилює дію алкогольних напоїв і прискорює сп'яніння.

До того ж кава негативно впливає на колір зубної емалі.

Норма кави на день

При нормальному сну дорослій людині рекомендується вживати не більше 400 мг кофеїну в день. В середньому в одній порції (без молока) міститься приблизно 100 мг кофеїну.

Тому оптимальною нормою вважається 3-5 чашок напою в залежності від міцності, а краще споживати 1-2.