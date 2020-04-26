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Можно ли заразиться коронавирусом при тестировании: появился ответ

STYLERКоронавирус    26.04.2020 - 14:31
Можно ли заразиться коронавирусом при тестировании: появился ответ
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине не передается во время тестирования

Коронавирус в Украине по состоянию на 26 апреля зафиксирован у 8617 человек. При этом не было зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 при тестировании. Сообщается, что механизм тестирования исключает заражение здорового человека коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, ни медики, ни потенциально больные люди не заражались коронавирусом во время проведения тестирования.

"У нас не существует таких случаев, потому что механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом Covid-19. Это, как и сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят это тестирование, — медработники в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. У нас как нет таких случаев, так и не существует практически возможности, чтобы такое произошло", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, можно ли подхватить инфекцию в процессе тестирования.

Также Максим Степанов рассказал, где больше всего заразившихся медиков в Украине.

"Наибольшее количество заболевших медицинских работников у нас в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", - сказал Степанов.

Стоит отметить, что среди более чем 8,5 тысячи зараженных около 1700 – сотрудники медучреждений.

Также мы писали, что эксперт рассказала, какие профессии во время карантина наиболее востребованы.

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