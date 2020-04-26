Чи можна заразитися коронавірусом при тестуванні: з'явився відповідь

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні не передається під час тестування

Коронавірус в Україні станом на 26 квітня зафіксований у 8617 осіб. При цьому не було зафіксовано жодного випадку передачі COVID-19 при тестуванні. Повідомляється, що механізм тестування виключає зараження здорової людини коронавірусом.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, ні медики, ні потенційно хворі люди не заражалися коронавірусом під час проведення тестування.

"У нас не існує таких випадків, тому що механізм тестування виключає зараження здорової людини вірусом Covid-19. Це, як і сам механізм тестування, так і люди, які проводять тестування, — медпрацівники в засобах індивідуального захисту за відповідним алгоритмом. У нас немає таких випадків, так і не існує практично можливості, щоб таке сталося", - сказав Степанов, відповідаючи на питання, чи можна підхопити інфекцію в процесі тестування.

Також Максим Степанов розповів, де найбільше заразилися медиків в Україні.

"Найбільша кількість захворілих медичних працівників у нас в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", - сказав Степанов.

Варто відзначити, що серед більш ніж 8,5 тисячі заражених близько 1700 – працівників медустанов.

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