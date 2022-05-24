Чем можно заменить соль на кухне: самые простые и доступные аналоги

Сок лимона

В таком соке содержится витамин С в большом количестве, а это не только сделает блюдо вкуснее, но и полезнее. Сок лимона подойдет для салатов и мясных блюд.

Соевый соус

Один из самых простых заменителей соли. В его составе есть соль, специи, а также витамины и минеральные вещества. Выбирайте соус из соевых бобов и пшеницы, без добавления консервантов. Максимальная суточная доза - не более двух столовых ложек.

Соевый соус отлично подойдет для первых блюд, мясных блюд, салата или подливы.

Морские водоросли

В таких водорослях содержится морская соль, которая добавляет водорослям солоноватый вкус. В ней содержатся также йод и витамины. Водоросли можно употреблять свежими или сушеными.

Сушеную морскую капусту можно измельчить в кофемолке и порошком посыпать любые блюда.

Сушеные овощи

Прекрасно заменяют соль во многих блюдах сушеные овощи. Они сохраняют свои питательные вещества в сухом виде, имеют прекрасный аромат и вкус.

Для приготовления первых блюд, тушения или мяса - возьмите обычные сушеные овощи в наборе, там содержится также и соль.

Чеснок

Вы удивитесь, но чеснок снижает потребность организма в соли и дает все необходимые полезные вещества. Еще он укрепляет иммунную систему и омолаживает организм. У свежего чеснока резкий запах, поэтому после еды можно выпить молоко или пожевать зелень.

Для приготовления блюд можно взять чеснок в порошке или сухие специи.

Хрен и имбирь

Попробуйте добавить в еду корни имбиря и хрена. Это поможет заменить не только соль, но и другие острые специи. Используйте сухие или свежие пряности - они отлично подойдут для соуса.

Уксус

Обычный столовый уксус поможет заменить соль в салатах, рисовый - в блюдах китайской кухни. Уксус можно разбавить обычными травами, что добавит аромата и нежного вкуса.

Сухие специи

Соль могут заменить: душистый перец, укроп, петрушка, базилик, орегано, эстрагон, розмарин, куркума, майоран, тмин, кориандр, карри, паприка.

Соусы с приправами

Отличной заменой соль в еде могут стать соусы - как магазинные, которые содержат соль. Так и сделанные самостоятельно. Возьмите растительное масло, немного чеснока, лука, мелко нарезанную зелень, чуть-чуть горчичного порошка и лимонную цедру. Можно для пикантности добавить паприку.

Соленые или маринованные продукты

Чтобы вкус блюд без соли не сильно вас огорчал, добавьте к ним соленый огурец или маринованный помидор. Помогут также маринованные грибы, салаты. Сам маринад не выливайте, а добавьте в гарнир или суп.

Бульонные кубики и специи к супам

В таких специях и добавках содержится очень много соли, а также глутамат натрия. Именно глутамат натрия делает многие блюда, в том числе и фаст-фуд, более вкусными.

С такой добавкой стоит быть очень осторожно - она небезопасна для желудка при употреблении в больших количествах и вызывает аппетит. Но при минимальных дозах эта добавка способна полностью заменить соль.