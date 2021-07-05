Можно ли верующим праздновать Ивана Купала: церковь дала ответ

Ивана Купала – ритуальный праздник

Как объясняют в ПЦУ, есть версия о том, что празднование и обряды в этот день связаны с языческим праздником и "божеством любви и продолжения рода" – Купалой. Однако в "Повести временных лет" такого божества нет. Впервые Купала упоминается в Густинской летописи XVII столетия и историки предполагают, что имя этого божества появилось в результате недоразумения – летописец из Густинского монастыря, писывал игрища с купанием и связал их с именем "божества". Со временем народная интерпретация имени святого честного и славного пророка Иоанна Предтечи и Крестителя Господнего превратила название в Ивана Купала.

В дохристианские времена был ритуальный праздник, связанный с летним солнцестоянием. Язычники поклонялись солнцу и проводили различные обряды "очищения" огнем и водой для благополучия и хорошего урожая. Этот праздник отмечали 23-24 июня, но после введения григорианского календаря и перехода на новый стиль, дата праздника сместилась на 6-7 июля.

Считаются ли обряды на Ивана Купала грехом

Как объясняет владыка Венедикт, глава Патриаршей литургийной комиссии УГКЦ, прыжки через костер и другие обычаи – это культурные традиции, а не поклонение.

"Каждый человек, который создан по образу Бога, ищет его. Этот поиск Бога на всех континентах и во всех религиях всегда присутствовал. И две тысячи лет назад случилось уникальное – Бог, которого искали, пришел. Поэтому, когда христианство приходило в какие-то культуры, то остатки последней (того самого поиска Бога) принимало. Христианство показало, кто есть великий Бог – Солнце, что дает жизнь и освещает", - объяснил владыка.

Он добавил, что многие обычаи тесно перемешались с приходом христианства.

"Так же, как летом купальским празднованиями завершался весенний цикл, во время которых прославляли Бога – благодарили за природу и плоды. Христианство это не уничтожало, а входило в культуру определенного народа. Будет ли грешить молодежь в этот день? Плетение венков и прыжки через огнь – это определенные культурные традиции, а не поклонение. Если у молодых людей спросить, почему они это делают, то все отвечать будут по-разному", - считает священнослужитель.

В ПЦУ считают, что молодежь должна сделать выбор самостоятельно.

"Мы должны осознанно делать собственный выбор, помнить о смысле торжеств и праздников, а также о том, что сейчас продолжается Петров пост – время для покаяния, борьбы с собственными грехами, и как следствие – приближение к Богу", - сказано в сообщении.