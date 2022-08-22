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Можно ли ребенку после прививки гулять на улице и купаться: врачи дали советы родителям

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Понедельник 22 августа 2022 13:20
Можно ли ребенку после прививки гулять на улице и купаться: врачи дали советы родителям Какую прививку нужно сделать ребенку (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

После плановой прививки многие дети не ощущает никаких изменений в самочувствии. Однако, у некоторых малышей могут появиться незначительные реакции.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

В частности, если после вакцинации ребенок чувствует себя хорошо, то может гулять, бегать, плавать и играть с друзьями, так же как и обычно.

Специалисты говорят, что вакцина не может ослабить или перегрузить иммунную систему, поэтому не нужно изолировать ребенка от мира.

Также незначительные реакции, такие как боль и припухлость в месте укола, временное недомогание или небольшой жар, являются нормой. Поэтому не стоит волноваться, ведь такие реакции быстро проходят.

Отметим, в любом случае, если родителей что-то обеспокоило, стоит проконсультироваться с врачом.

Календарь вакцинации

Календарь вакцинации - это график обязательных профилактических прививок для предотвращения основных инфекционных болезней.

Важно, что все родители должны следовать календарю вакцинации, но если ребенок пропустил прививку, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Вакцины для прививок государство покупает за счет государственного бюджета, поэтому они бесплатны для пациентов.

В частности, в украинский календарь включены прививки от десяти болезней: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Можно ли ребенку после прививки гулять на улице и купаться: врачи дали советы родителям

Какие вакцины нужно сделать (https://t.me/NSZU)

Также рекомендованы прививки, не входящие в обязательный перечень, но могут защитить от опасных болезней. Такие вакцины можно купить за свой счет в аптеке или сделать прививку в частной клинике. В такой список входят: ветряная оспа, папилломавирус, гепатит В, пневмококковая инфекция, менингококковая инфекция, ротавирусная инфекция и грипп.

Ранее мы писали, что Минздрав упростил вакцинацию детей от 12 лет.

Также мы рассказывали, как сделать вакцину от COVID-19 в Украине во время войны.

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