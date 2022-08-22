Чи можна дитині після щеплення гуляти надворі та купатися: лікарі дали поради батькам

Після планового щеплення багато дітей не відчуває ніяких змін у самопочутті. Однак, у деяких малюків можуть з'явитись незначні реакції.

Зокрема, якщо після вакцинації дитина почувається добре, то може гуляти, бігати, плавати і гратися з друзями, так само як і зазвичай.

Фахівці кажуть, що вакцина не може ослабити чи перевантажити імунну систему, тож не потрібно ізольовувати дитину від світу.

Також незначні реакції, такі як біль і припухлість у місці уколу, тимчасове нездужання чи невеликий жар, є нормою. Тому не варто хвилюватися, адже такі реакції швидко минають.

Зазначимо, у будь-якому випадку, якщо батьків щось занепокоїло, варто проконсультуватись з лікарем.

Календар вакцинації

Календар вакцинації - це графік обов’язкових профілактичних щеплень для запобігання основним інфекційним хворобам.

Важливо, що усі батьки повинні дотримуватись календарю вакцинації, але якщо дитина пропустила щеплення, то потрібно якомога швидше звернутися до лікаря.

Вакцини для щеплень держава купує коштом державного бюджету, тому вони безоплатні для пацієнтів.

Зокрема, в український календар включені щеплення від десяти хвороб: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Які вакцини потрібно зробити (https://t.me/NSZU)

Також є рекомендовані щеплення, що не входять в обов’язковий перелік, але можуть захистити від небезпечних хвороб. Такі вакцини можна придбати за власний кошт в аптеці або зробити щеплення у приватній клініці. У такий список входять: вітряна віспа, папіломавірус, гепатит, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція та грип.