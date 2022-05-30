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Вакцинация от COVID-19 в Украине во время войны: в Минздраве объяснили, в чем отличие

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 11:59
Вакцинация от COVID-19 в Украине во время войны: в Минздраве объяснили, в чем отличие Фото: вакцинация от коронавируса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вакцинация от коронавируса продолжается во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей. Вакцинация является обязательной, несмотря на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Игорь Кузин.

Он пояснил, что до полномасштабной войны работало более 3,5 тыс. пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1,4 тыс. мобильных бригад для труднодоступных групп населения.

"В настоящее время тысяча пунктов прививок, почти тысяча мобильных бригад и около 350 массовых центров вакцинации закрыты из соображений безопасности и из-за переориентации медицинских работников. Это, безусловно, влияет на темпы вакцинации. До 24 февраля мы проводили около 100 тыс. прививок ежедневно. Теперь - 50-60 тыс. в неделю", - рассказал он.

По словам Кузина, сейчас используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer.

"Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины принял решение продлить общенациональный карантин через коронавирус до 31 августа. Также правительство продлило режим чрезвычайной ситуации через COVID-19.

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