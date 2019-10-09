Можно и даже нужно: Супрун развеяла мифы о беременности

Во время беременности можно заниматься сексом. При этом это можно делать на всех сроках беременности. Об этом бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что во время беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если совпадают все условия:

Нет противопоказаний . Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Многоплодная беременность. Рlacenta previa - когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва. Просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы. Преждевременные роды в анамнезе. Вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.

. Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Многоплодная беременность. Рlacenta previa - когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва. Просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы. Преждевременные роды в анамнезе. Вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод. Вы оба этого хотите . Во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло - это тоже нормлаьно. Главное помнить о взаимном согласии.

. Во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло - это тоже нормлаьно. Главное помнить о взаимном согласии. Комфортная поза. Может мешать не только животик. Увеличивается и становятся очень чувствительная грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому будьте внимательны к сигналам партнерши.

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Супрун рассказала об интиме во время беременности (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Супрун также отметила, что не стоит бояться секса во время беременности, поскольку эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в цервикальном канале, потому ему ничего не повредит.

Кроме того, сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды.

При этом во время беременности необходимо внимательно отнестись к заболеваниям, которые передаются половым путем. Беременность не означает, что можно забыть о контрацепции.

Отказаться от презерватива можно в том случае, если вы оба не имеете ни одной активной болезни, например проявление генитального герпеса, и точно поддерживаете моногамные отношения.