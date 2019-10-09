Можна і навіть потрібно: Супрун розвіяла міфи про вагітність

Під час вагітності можна займатися сексом. При цьому це можна робити на всіх термінах вагітності. Про це колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що під час вагітності можна і навіть потрібно займатися вагінальним сексом, якщо збігаються всі умови:

Немає протипоказань . Ними можуть бути проблеми з шийкою матки (цервікальна недостатність, коли є ризик відкриття цервікального каналу), високий ризик викидня або передчасних пологів. Багатоплідна вагітність. Рlacenta previa - коли плацента закриває цервікальний канал і є ризик її розриву. Просто низьке розташування плаценти в матці або наявність гематоми. Передчасні пологи в анамнезі. Вагінальні кровотечі і підтікання навколоплідних вод.

. Ними можуть бути проблеми з шийкою матки (цервікальна недостатність, коли є ризик відкриття цервікального каналу), високий ризик викидня або передчасних пологів. Багатоплідна вагітність. Рlacenta previa - коли плацента закриває цервікальний канал і є ризик її розриву. Просто низьке розташування плаценти в матці або наявність гематоми. Передчасні пологи в анамнезі. Вагінальні кровотечі і підтікання навколоплідних вод. Ви обоє цього хочете . Під час вагітності у багатьох жінок підвищується лібідо і чуттєвість, але якщо цього не сталося - це теж нормлаьно. Головне пам'ятати про взаємну згоду.

. Під час вагітності у багатьох жінок підвищується лібідо і чуттєвість, але якщо цього не сталося - це теж нормлаьно. Головне пам'ятати про взаємну згоду. Комфортна поза. Може заважати не тільки животик. Збільшуються і стають дуже чутливими груди, тому може бути боляче в положенні чоловік зверху. Глибокі проникнення можуть бути болісними, тому будьте уважними до сигналів партнерки.

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Супрун розповіла про інтим під час вагітності (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Супрун також зазначила, що не варто боятися сексу під час вагітності, оскільки ембріон захищений амніотичною рідиною, маткою, слизовою пробкою в цервікальному каналі, тому йому нічого не зашкодить.

Крім того, скорочення матки під час оргазму не можуть викликати передчасні пологи.

При цьому під час вагітності необхідно уважно поставитися до захворювань, які передаються статевим шляхом. Вагітність не означає, що можна забути про контрацепцію.

Відмовитися від презерватива можна в тому випадку, якщо ви обидва не маєте жодної активної хвороби, наприклад прояв генітального герпесу, і точно підтримуєте моногамні відносини.