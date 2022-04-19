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Когда можно и нельзя печь паски: запомните это простое правило

Фото: Когда можно и нельзя печь паски (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Выпекания пасок - особое действо, которое раз в год происходит на многих украинских кухнях. Не менее важным вопросом, кроме рецептов, закупок и подготовки, является правильно выбранный день.

Когда лучшее время для готовки пасхальных вкусностей - читайте в материале Styler.

В какой день надо печь паски?

Главное пасхальное блюдо готовят на Страстной неделе и для этого есть три дня: среда, четверг и суббота. В понедельник-вторник печь рано, в Страстную пятницу нельзя, как, само собой, и на Пасху.

То есть печь в этом году можно 20, 21, 23 апреля.

По народным обычаям в среду вечером можно поставить опару, а утром в Чистый четверг выпекать.

Если вы планируете печь много, можно кроме среды и четверга заниматься выпеканием еще и в субботу.

Выпекать пасхальные куличи нужно с искренней молитвой и чистыми мыслями, нельзя ссориться и кричать у теста.

Что означает паска

По преданию Иисус после Воскресения приходил на трапезу к своим ученикам: они для него оставляли за столом место и ставили по центру стола круглый хлеб.

Такой хлеб позже стали печь в церквях и семьях и назвали "пасха". Это символ того, что на Пасху к каждому дому приходит Господь.

Почему нельзя печь в пятницу

Страстная пятница - день, когда был распят Иисус Христос. Это день большого траура, ведь именно в этот день распяли Христа.

Это самый суровый день Великого поста, когда нельзя ничего есть в течение всего дня.

Ранее мы писали, из каких дрожжей можно получить самую вкусную паску.

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Пасха