Можно есть много и худеть: украинская певица поделилась секретом из личного опыта

Артистка Ольга Доля поделилась секретом здорового питания, который будет полезен всем
Украинская певица Ольга Доля, которая застряла в Казахстане из-за пандемии COVID-19, поделилась секретом здорового питания. По словам Ольги, самое важное в процессе здорового питания - это считать калорийность своего рациона.
"Нужно понимать разницу между: МАЛО и КАЛОРИЙНО. Можно кушать мало, но высококалорийную пищу. Разберем пример на двух видах завтрака: 1. Обычный небольшой бутерброд из белого хлеба с сыром, маслом и колбасой (150 г). 2. Овсяная каша на воде с добавлением льняного масла (150 г). Как видите, вес продуктов одинаковый. Поэтому на первом этапе вы заполните желудок одинаково. Однако овсянка - это длинные углеводы, она придаст сытости на более длительный период. В отличие от бутерброда, который даст моментальный скачок, а затем резкое снижение сахара в крови и очень быстро снова захочется есть", - говорится в публикации певицы в Instagram.
Артистка на примере показала, как важно рассчитать калорийность своего рациона.
Вариант завтрака 1
Итого - 544 ккал.
Вариант завтрака 2
Итого - 153 ккал.
"Почувствовали разницу? В этом заключается СУТЬ успеха. Можно есть МНОГО и худеть, а можно МАЛО и поправляться. И не забывайте о спорте!" - отметила она.
Ольга Доля поделилась секретом здорового питания (фото: instagram.com/olgadolya.music)
Кстати, Ольга Доля в прошлом - фитнес-тренер и консультант по питанию. Она более 10 лет совмещала свою основную деятельность с работой тренера по шейпингу и аэробике. Именно дисциплинированные занятия помогали каждой девушке, с которой занималась Ольга, добиваться успехов и быть в форме.
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