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Можна їсти багато і худнути: українська співачка поділилася секретом з особистого досвіду

 

Артистка Ольга Доля поділилася секретом здорового харчування, який буде корисний всім

Українська співачка Ольга Доля, яка застрягла в Казахстані через пандемію COVID-19, поділилася секретом здорового харчування. За словами Ольги, найважливіше в процесі здорового харчування - це рахувати калорійність свого раціону.

"Потрібно розуміти різницю між: МАЛО і КАЛОРІЙНО. Можна їсти мало, але висококалорійну їжу. Розберемо приклад на двох видах сніданку. 1. Звичайний невеликий бутерброд з білого хліба з сиром, маслом та ковбасою (150 г). 2. Вівсяна каша на воді з додаванням льняної олії (150 г). Як бачите, вага продуктів однакова. Тому на першому етапі ви заповните шлунок однаково. Однак вівсянка - це довгі вуглеводи, вона додасть ситості на тривалий період. На відміну від бутерброда, який дасть моментальний стрибок, а потім різке зниження цукру в крові і дуже швидко знову захочеться їсти", - йдеться в публікації співачки в Instagram.

Артистка на прикладі показала, як важливо розрахувати калорійність свого раціону.

Варіант сніданку 1

  • хліб 60 г (145 ккал),
  • масло вершкове 15 г (112 ккал),
  • сир голландський 30 г (105 ккал),
  • ковбаса докторська 40 г (102 ккал),
  • чай з цукром 20 г цукру (80 ккал)

Загально - 544 ккал.

Варіант сніданку 2

  • каша вівсяна на воді 145 м (127 ккал),
  • масло лляне 3 г (26 ккал),
  • чай без цукру (0 ккал)

Загально - 153 ккал.

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"Відчули різницю? У цьому полягає СУТЬ успіху. Можна їсти БАГАТО і худнути, а можна МАЛО і поправлятися. І не забувайте про спорт!" - зазначила вона.

Ольга Доля поділилася секретом здорового харчування (фото: instagram.com/olgadolya.music)

До речі, Ольга Доля в минулому - фітнес-тренер і консультант з харчування. Вона більше 10 років поєднувала свою основну діяльність з роботою тренера з шейпінгу та аеробіки. Саме дисципліновані заняття допомагали кожній дівчині, з якою займалася Ольга, домагатися успіхів і бути у формі.

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