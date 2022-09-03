Можно ли копать картошку во время дождя: это важно знать всем

В частности, выкапывать корнеплоды стоит в сухую погоду.

Считается, что собранные во время дождя овощи долго храниться не смогут. Кроме этого, процесс значительно усложняется, поскольку надо иметь дело с влажной землей.

Долгое нахождение картофеля во влажной почве негативно сказывается на качестве его хранения. Поэтому корнеплод надо выкопать и просушить в помещении, если на улице идут дожди.

Отметим, чем лучше просушится урожай, тем лучше он будет сохраняться. Но перед этим важно отделить поврежденные и подгнившие овощи.

К тому же так же не следует собирать урожай этой культуры в жару, когда температура воздуха выше +25°C. При таких условиях картофель может обгореть на солнце и впоследствии гнить в пораженных местах.

Добавим, что картофель желательно хранить подальше от других овощей, кроме свеклы: его можно положить поверх картошки, она отлично впитывает влагу и может спасти урожай от загнивания.

Картофелю нужен постоянный приток воздуха, поэтому полиэтиленовые пакеты для хранения не подходят. Можно использовать деревянные ящики, холщовые мешки или из нетканого материала, а если таковых нет, то можно просверлить дырки для вентиляции в пластиковых ведрах и ящиках.

Стоит знать, что не стоит картофель хранить в холодильнике, так как существует большая вероятность превращения крахмала в сахар, тогда картошка приобретет неестественного сладкого привкуса. Если вы все-таки заложили часть картошки в холодильник, не употребляйте ее сразу, а дайте полежать 2-3 дня в тепле.