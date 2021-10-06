Можно ли действительно простудиться из-за переохлаждения и на сквозняке: развенчаны самые популярные мифы

Можно ли заболеть, когда переохладились

Так, один из самых популярных мифов – это то, что можно заболеть если переохладиться. Важно, что переохлаждение начинается, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. Поэтому последствия такого состояния-обморожение и кома. Однако, если вы прогулялись в холодный вечер, то это вряд ли вам грозит.

Ученые исследовали, что между ощущением холода и состоянием иммунной системы нет связи: низкие температуры не ослабляют ее.

Можно ли простудиться на сквозняке

Интересно, что единственное на что способен направленный поток холодного воздуха – вызвать спазм мышц и сосудов в конкретном месте тела. В некоторых случаях это может привести к боли и временному ограничению подвижности.

Однако, регулярное проветривание помещения – одно из главных правил для снижения риска ОРВИ. Однако, если слизистая оболочка пересушивается, то это позволяет легче патогенам проникать в организм.

Как не простудиться

Так, при росте влажности воздуха вирусы активизируются. Поэтому сейчас особенно важно соблюдать масочний режим. Ведь маска защищает не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ.

Важно заботиться о том, чтобы ноги оставались сухими. Когда кругом текут ручьи, не всегда удается их перепрыгнуть. Поэтому обувь желательно выбирать так, которая не промокает.

Постарайтесь, чтобы в вашем рационе было больше свежих фруктов и овощей. В начале осени организм может быть особенно истощенным, поэтому дополнительная поддержка ему не помешает.