Чи можна справді застудитися через переохолодження і на протязі: розвінчано найпопулярніші міфи

Чи можна захворіти, коли переохолодились

Так, один з найпопулярніших міфів – це те, що можна захворіти якщо переохолодитись. Важливо, що переохолодження починається, коли температура тіла опускається нижче 35 градусів. Тому наслідки такого стану – обмороження і кома. Однак, якщо ви прогулялись у холодного вечора, то це навряд чи вам загрожує.

Вчені дослідили, що між відчуттям холоду і станом імунної системи немає зв'язку: низькі температури не послаблюють її.

Чи можна застудитися на протязі

Цікаво, що єдине на що здатний спрямований потік холодного повітря – спричинити спазм м'язів і судин в конкретному місці тіла. У деяких випадках це може призвести до болю і тимчасового обмеження рухливості.

Однак, регулярне провітрювання приміщення – одне з головних правил для зниження ризику ГРВІ. Однак, якщо слизова оболонка пересушується, то це дозволяє легше патогенам проникати в організм.

Як не застудитися

Так, при зростанні вологості повітря віруси активізуються. Тому зараз особливо важливо дотримуватися маскового режиму. Адже маска захищає не лише від коронавірусу, а й від грипу та ГРВІ.

Важливо дбати про те, щоб ноги залишалися сухими. Коли кругом течуть струмки, не завжди вдається їх перестрибнути. Тому взуття бажано обирати так, яке не промокає.

Постарайтеся, щоб у вашому раціоні було більше свіжих фруктів і овочів. На початку осені організм може бути особливо виснаженим, тому додаткова підтримка йому не завадить.