Можно ли детям до 6 месяцев давать воду: это полезно знать родителям

Важно помнить, что даже в жарком сухом климате грудное молоко полностью удовлетворяет потребность ребенка в жидкости.

Влияние воды на организм ребенка

Вода до 6 месяцев может навредить ребенку. Она наполняет желудок ребенка и создает ложное чувство сытости. Специалисты говорят, что из-за этого младенец не будет просить грудь и не получит необходимых калорий и полезных веществ из материнского молока.

Также трудно гарантировать безопасность питьевой воды и чистоту посуды, из которой допаивают младенца.

Однако, уже с 6 месяцев можно давать ребенку небольшое количество воды. Стоит начать с чайной или столовой ложки. Основным источником жидкости для ребенка должно оставаться материнское молоко.

Норма воды для малыша 6-12 месяцев - 120-240 мл в день.

Также важно не добавлять к воде подсластителей. Кроме того, запрещено давать ребенку воду из непроверенных источников.

К тому же стоит учить ребенка пить самостоятельно из чашки.

Добавим, что к определенному возрасту материнское молоко полностью удовлетворяет потребности детского организма в белках, углеводах и других полезных веществах. Но в возрасте 4-6 месяцев, в зависимости от состояния здоровья, малыш уже нуждается в разнообразной пище, богатой полезными веществами, необходимыми для развития ребенка. Поэтому родители начинают небольшими порциями вводить в рацион отдельные растительные и животные продукты.