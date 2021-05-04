ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Можно ли аллергикам прививаться от COVID-19: врач дал четкий ответ

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 08:59
Можно ли аллергикам прививаться от COVID-19: врач дал четкий ответ Фото: можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Наличие у человека аллергических реакций не есть противопоказанием к вакцинации.

Об этом сообщил инфекционист Андрей Александрин в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" .

Доктор сказал, что аллергия, например, на цветение, совсем не влияет на возможность сделать прививку. Но человеку необходимо в любом случае проконсультироваться со своим терапевтом.

"Я тоже аллергик, и по своему примеру скажу, что можно, я вакцинирован. Но в любом случае нужно проконсультироваться со своим семейным врачом", - сказал Александрин.

Также врач ответил на вопрос, нужно ли вакцинироваться второй дозой, если человек переболел COVID-19 после введения первой дозы.

"Если люди переболевают – это не является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире людей, которые переболели, тоже вакцинируют. На сегодняшний день только одна вакцина – "Джонсон и Джонсон" – требуют введения одной дозы, все остальные – двух", - сказал Александрин.

По словам медика, уровень антител не влияет на иммунитет.

"Наличие антител не говорит, что у вас должен выработаться иммунитет. Это зависит еще от нескольких факторов, и на сегодняшний день те статьи, которые опубликованы в мировых журналах, говорят, что очень большое влияние имеет та доза патогенов, которую может получить человек, от этого будет зависеть, заболеет он или нет, и степень тяжести протекания", - сказал Александрин.

Как мы ранее писали, врач рассказала, добрался ли в Украину "индийский" штамм COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь вакцинация
LITE
Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины
Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины