Врач рассказала, добрался ли в Украину "индийский" штамм COVID-19
В Украине не проводят генотипирование вируса, поэтому сказать, есть ли в стране индийский штамм COVID-19 сложно.
Об этом сообщила эпидемиолог Екатерина Сояк в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".
"Мы такого не можем говорить, потому что не проводим генотипирование вируса, который есть у наших граждан. Каким штаммом болеют – мы не отслеживаем и не знаем. Разновидность штамма на лечение никак не влияет, это влияет на наше понимание эпидемической ситуации", — рассказала медик.
Если в стране будет все-таки индийский штамм системе здравоохранения придется трудно, считает врач. Также доктор сообщила, что на данный момент нельзя точно сказать, что в стране нет нового опасного штамма.
"У нас брали несколько образцов, которые в лаборатории отслеживались, индийского пока что там не было, но на сегодняшний день мы с уверенностью не можем утверждать, что он есть либо его нет. Выборка не такая достоверная, чтобы интерпретировать на всю страну. Пока тех мер, которые есть, достаточно, но если индийский штамм появится, у нас будут большие трудности", — сказала она.
Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.
Как мы писали ранее, в Украине обнаружен новый штамм COVID-19, ранее его не выявляли.