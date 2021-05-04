ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врач рассказала, добрался ли в Украину "индийский" штамм COVID-19

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 08:28
Врач рассказала, добрался ли в Украину "индийский" штамм COVID-19 Врач ответила на популярный вопрос об индийском штамме (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине не проводят генотипирование вируса, поэтому сказать, есть ли в стране индийский штамм COVID-19 сложно.

Об этом сообщила эпидемиолог Екатерина Сояк в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Мы такого не можем говорить, потому что не проводим генотипирование вируса, который есть у наших граждан. Каким штаммом болеют – мы не отслеживаем и не знаем. Разновидность штамма на лечение никак не влияет, это влияет на наше понимание эпидемической ситуации", — рассказала медик.

Если в стране будет все-таки индийский штамм системе здравоохранения придется трудно, считает врач. Также доктор сообщила, что на данный момент нельзя точно сказать, что в стране нет нового опасного штамма.

"У нас брали несколько образцов, которые в лаборатории отслеживались, индийского пока что там не было, но на сегодняшний день мы с уверенностью не можем утверждать, что он есть либо его нет. Выборка не такая достоверная, чтобы интерпретировать на всю страну. Пока тех мер, которые есть, достаточно, но если индийский штамм появится, у нас будут большие трудности", — сказала она.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.

Как мы писали ранее, в Украине обнаружен новый штамм COVID-19, ранее его не выявляли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Коронавирус
LITE
Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины
Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины