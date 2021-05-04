Чи можна алергікам робити щеплення від COVID-19: лікар дав чітку відповідь

Наявність у людини алергічних реакцій не є протипоказанням до вакцинації.

Про це повідомив інфекціоніст Андрій Александрін в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на каналі " Україна 24".

Доктор сказав, що алергія, наприклад, на цвітіння, зовсім не впливає на можливість зробити щеплення. Але людині необхідно в будь-якому випадку проконсультуватися зі своїм терапевтом.

"Я теж алергік, і за своїм прикладом скажу, що можна, Я вакцинований. Але в будь - якому випадку потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем", - сказав Александрін.

Також лікар відповів на питання, чи потрібно вакцинуватися другою дозою, якщо людина перехворіла COVID-19 після введення першої дози.

"Якщо люди перехворюють - це не є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі людей, які перехворіли, теж вакцинують. На сьогоднішній день тільки одна вакцина - "Джонсон і Джонсон" – вимагають введення однієї дози, всі інші – двох", - сказав Александрін.

За словами медика, рівень антитіл не впливає на імунітет.

"Наявність антитіл не говорить, що у вас повинен виробитися імунітет. Це залежить ще від декількох факторів, і на сьогоднішній день ті статті, які опубліковані в світових журналах, кажуть, що дуже великий вплив має та доза патогенів, яку може отримати людина, від цього буде залежати, захворіє він чи ні, і ступінь тяжкості протікання", - сказав Александрін.