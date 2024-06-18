Можна зволожувати руки, губи та вкладати брови: названо дешевий, але ефективний засіб

Шкіра - найбільший орган тіла, тому важливо ретельно за нею доглядати. Необов'язково купувати дорогу розрекламовану косметику, адже є доступний засіб - вазелін, який має багато корисних властивостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.

Чим корисний вазелін

Зволоження для губ

Використовуйте вазелін, як зволожуючий засіб для губ і навіть повік в холодну пору року, коли вони сухі і лущаться. Його краще наносити на ще вологу шкіру.

Якщо маєте поверхневі ранки, царапини, то наносите вазелін, щоб рана не була сухою, не тріскалась кірка. Так загоєння буде проходити швидше і без рубця.

Крем для рук

Вазелін можна також використовувати, як емолент, тобто зволожуючий крем. Єдиний мінус - не всім сподобається надмірна жирність і не завжди він справляється, бо робить лише оклюзію, а достатнього зволоження не завжди дасть.

Дерматолог розповіла, якщо при ходьбі натираються стегна або часто натираєте мозолі на ногах, то нанесіть вазелін на ці місця перед виходом на вулицю. Часто перед змаганнями використовують цей трюк бігуни чи велосипедисти.

До того такий засіб можна використовувати при пелюшковому дерматиті, коли треба зменшити контакт фекалій з шкірою. Його потрібно використовувати після зміни підгузка.

Засіб для нігтів

Наносьте вазелін на кутикулу і нігті - зволоження і догляд гарантовано.

До того ж, якщо є огрубілості на стопах, ліктях і колінах - теж допоможе вазелін. Просто нанесіть на стопи жирний шар засобу і надягніть шкарпетки. Крем з 30-40% сечовини огрубілість заберуть краще, але він коштують дорожче.

Вкладання брів

Можна нанести трішки вазеліну на брови і вкласти їх.

Коли ваша губна помада завжди залишається на зубах, то можна взяти трішки вазеліну і нанести на передні зуби.

Дерматолог також поділилась власним лайфхаком. Зокрема, вона натирає вазеліном сумку, щоб шарніри блищали.