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Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з віком

Субота 05 жовтня 2024 19:13
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Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з віком Які вправи допоможуть збільшити силу в ногах (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком важливо розвивати та підтримувати силу ніг, адже м'язи можуть атрофуватись (зменшуються), а суглоби та кістки стають слабшими. Деякі корисні вправи допоможуть підтримувати силу ніг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

У людей похилого віку нерідко розвивається саркопенія, тобто природна втрата сили та м’язової маси. Недостатня фізична активність у поєднанні з недотриманням повноцінної дієти є основним фактором розвитку цього вікового захворювання.

Тренер Стів Стоунхаус назвав вправи для ніг, які допоможуть наростити м’язову масу, що не тільки сприятиме вашому метаболізму та зробить вас сильнішими.

Присідання

Присідання є основою для розвитку сили ніг. Ви можете збільшити вагу за допомогою гантелей, штанги або жилета з обтяженнями.

Присідання є фундаментальною вправою, оскільки вони можуть допомогти наростити силу.

Станьте рівно, а ноги поставте на ширині плечей. Опускаючись у присідання, відведіть стегна назад.

Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з вікомПрисідання (фото: eatthis.com)

Випади

Випади - чудова вправа для зміцнення сідничних м’язів, що допомагає підтримувати правильну поставу.

Станьте прямо, зробіть великий крок назад однією ногою. Зігніть коліна під кутом 90 градусів, опускаючись у випад.

Повторіть з протилежного боку.

Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з вікомВправа "випади" (фото: eatthis.com)

Ходьба або біг під нахилом

Ходьба - чудова вправа для підтримки здоров’я серцево-судинної системи. Додавання нахилу, залучить більше м’язів, і допоможе збільшити силу ніг.

Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з вікомБіг та ходьба (фото: Freepik)

Румунська станова тяга

Станова тяга чудово підходить для зміцнення підколінного сухожилля та сідничних м’язів. Також може допомогти покращити поставу та боротися з передчуттям, яке виникає у багатьох людей з віком, коли їхні кістки ніби стають крихкими.

Станьте рівно, тримаючи гантелі або штангу перед стегнами. Зробіть нахил, при цьому тримаючи спину рівною.

Стисніть підколінні сухожилля та сідниці та поверніться у вихідне положення.

Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з вікомВправа "румунська станова тяга" (фото: eatthis.com)

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