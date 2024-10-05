Можна виконувати вдома: 4 вправи для збільшення сили у ногах з віком

З віком важливо розвивати та підтримувати силу ніг, адже м'язи можуть атрофуватись (зменшуються), а суглоби та кістки стають слабшими. Деякі корисні вправи допоможуть підтримувати силу ніг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

У людей похилого віку нерідко розвивається саркопенія, тобто природна втрата сили та м’язової маси. Н едостатня фізична активність у поєднанні з недотриманням повноцінної дієти є основним фактором розвитку цього вікового захворювання.

Тренер Стів Стоунхаус назвав вправи для ніг, які допоможуть наростити м’язову масу, що не тільки сприятиме вашому метаболізму та зробить вас сильнішими.

Присідання

Присідання є основою для розвитку сили ніг. Ви можете збільшити вагу за допомогою гантелей, штанги або жилета з обтяженнями.

Присідання є фундаментальною вправою, оскільки вони можуть допомогти наростити силу.

Станьте рівно, а ноги поставте на ширині плечей. Опускаючись у присідання, відведіть стегна назад.

Присідання (фото: eatthis.com)

Випади

Випади - чудова вправа для зміцнення сідничних м’язів, що допомагає підтримувати правильну поставу.

Станьте прямо, з робіть великий крок назад однією ногою. Зігніть коліна під кутом 90 градусів, опускаючись у випад.

Повторіть з протилежного боку.

Вправа "випади" (фото: eatthis.com)

Ходьба або біг під нахилом

Ходьба - чудова вправа для підтримки здоров’я серцево-судинної системи. Додавання нахилу, залучить більше м’язів, і допоможе збільшити силу ніг.

Біг та ходьба (фото: Freepik)

Румунська станова тяга

Станова тяга чудово підходить для зміцнення підколінного сухожилля та сідничних м’язів. Також може допомогти покращити поставу та боротися з передчуттям, яке виникає у багатьох людей з віком, коли їхні кістки ніби стають крихкими.

Станьте рівно, тримаючи гантелі або штангу перед стегнами. Зробіть нахил, при цьому тримаючи спину рівною.

Стисніть підколінні сухожилля та сідниці та поверніться у вихідне положення.