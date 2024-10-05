Можно выполнять дома: 4 упражнения для увеличения силы в ногах с возрастом

С возрастом важно развивать и поддерживать силу ног, ведь мышцы могут атрофироваться (уменьшаются), а суставы и кости становятся слабее. Некоторые полезные упражнения помогут поддерживать силу ног.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

У пожилых людей нередко развивается саркопения, то есть естественная потеря силы и мышечной массы. Недостаточная физическая активность в сочетании с несоблюдением полноценной диеты является основным фактором развития этого возрастного заболевания.

Тренер Стив Стоунхаус назвал упражнения для ног, которые помогут нарастить мышечную массу, что не только будет способствовать вашему метаболизму и сделает вас сильнее.

Приседания

Приседания являются основой для развития силы ног. Вы можете увеличить вес с помощью гантелей, штанги или жилета с отягощениями.

Приседания являются фундаментальным упражнением, поскольку они могут помочь нарастить силу.

Станьте ровно, а ноги поставьте на ширине плеч. Опускаясь в приседания, отведите бедра назад.

Приседания (фото: eatthis.com)

Выпады

Выпады - прекрасное упражнение для укрепления ягодичных мышц, помогающее поддерживать правильную осанку.

Станьте прямо, делайте большой шаг назад одной ногой. Согните колени под углом 90 градусов, опускаясь в выпад.

Повторите с противоположной стороны.

Упражнение "выпады" (фото: eatthis.com)

Ходьба или бег под наклоном

Ходьба - отличное упражнение для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Добавление наклона привлечет больше мышц и поможет увеличить силу ног.

Бег и ходьба (фото: Freepik)

Румынская становая тяга

Становая тяга отлично подходит для укрепления подколенного сухожилия и ягодичных мышц. Также может помочь улучшить осанку и бороться с предчувствием, которое возникает у многих людей с возрастом, когда их кости становятся хрупкими.

Станьте ровно, держа гантели или штангу перед бедрами. Сделайте наклон, при этом держа спину ровной.

Сожмите подколенные сухожилия и ягодицы и вернитесь в исходное положение.