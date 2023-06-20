Можна уникнути неприємних ситуацій: ось що потрібно зробити після паркування автомобіля

Часто водії після паркування авто залишають кермо перевернутим. Це потрібно для того, щоб уникнути ДТП та інших неприємних ситуацій.

Чому цим категорично не можна нехтувати - читайте на Styler нижче.

Можна уникнути зіткнень

Насамперед перевернене кермо дозволяє захистити автомобіль від зіткнень на тісних стоянках. Наприклад, якщо сусід по парковці випадково зачепить ваше авто, то удар буде не по кузову, а по колесу.

Також кермо треба залишати перевернутим при стоянці на спуску: у разі мимовільного руху машина упреться у бордюр.

Легкий виїзд з парковки

Зокрема, якщо авто нерухоме, колесо, не посилене спеціальними механізмами, то буває важко повернути, особливо при нестачі місця на парковці. А при попередньому встановленні коліс у потрібному положенні, достатньо буде лише натиснути на педаль газу.

Окрім того, лишаючи кермо у перевернутому стані, та частина, де зазвичай знаходяться долоні водія, перебуватиме в тіні. Це запобігатиме перегріву.

Основні помилки водіїв під час руху

Відсутність концентрації за кермом

На дорозі необхідно дотримуватися граничної концентрації незалежно від того, з якою швидкістю ви їдете. Проблеми з концентрацією за кермом відзначаються як у водіїв, які тільки-тільки відучилися в автошколі, так і у досвідчених автолюбителів.

Надмірна самовпевненість

Отримавши хороший досвід керування авто, вивчивши всі вулиці і знаки у вашому місті, у водія все більше притуплюється пильність і концентрація. Він починає перевищувати допустиму швидкість та з’являються дрібні порушення.

Таке недотримання правил дорожнього руху може призвести до серйозних наслідків.

Керування автівкою в стресовій ситуації

У такому стані людина не може концентрувати свою увагу, часто надмірно емоційно сприймає обставини, що склалися, тому не можемо чинити правильно за кермом.

Намагайтеся уникати керування автомобілем у випадку, коли ви нервуєте або перебуваєте в стресовій ситуації. Все тому, що ймовірність дорожньо-транспортних пригод збільшується.